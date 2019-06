Les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping se sont mis d'accord samedi à Osaka pour relancer les négociations commerciales sino-américaines, a annoncé l'agence de presse officielle chinoise. Washington renonce à taxer davantage les produits chinois.

Les deux pays vont reprendre leurs négociations, qui s'étaient brutalement interrompues en mai dernier, «sur la base de l'égalité et du respect mutuel», selon Chine nouvelle. Les deux chefs d'Etat se sont vus samedi en marge du G20 d'Osaka.

Donald Trump a qualifié d'«excellente» sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping. Avant la réunion, le président américain s'était dit prêt à un accord commercial «historique» avec la Chine. «Ce serait historique, si nous pouvions arriver à un accord commercial équitable», avait-il lancé. «Nous y sommes totalement ouverts».

LATEST: Trump tells Xi it would be "historic" if they could do a "fair trade deal" as they go into their meeting at #G20summit in Osaka https://t.co/tyx75rTClU pic.twitter.com/WHufY4tuNi