Le nombre de faillites d'entreprises a reculé de 5% en Suisse sur les neuf premiers mois de l'année, en comparaison annuelle. Dans le même temps, les créations de sociétés ont augmenté de 3%, a annoncé vendredi le cabinet d'informations Bisnode D&B.

Un total de 3838 procédures d'insolvabilité ont été ouvertes, laissant apparaître de nets reculs dans la plupart des régions, à la notable exception de Zurich, où les faillites ont été plus nombreuses à hauteur de 3%.

Une stagnation est annoncée au Tessin et en Suisse centrale, tandis que le Moyen-Pays (espace Mittelland, dont font partie le Jura, Neuchâtel et Fribourg) peut se targuer d'un reflux de 12%. La région Nord-Ouest et la Suisse orientale enregistrent des baisses de 7% et 5%. Dans la région lémanique (Genève, Vaud, Valais), le recul est de 5%, rendu possible par la baisse de 11% sur Vaud (stabilité pour Genève et le Valais).

Sur le seul mois d'octobre, la baisse du nombre de faillites en Suisse a atteint 11%. Le nombre de créations d'entreprises a suivi le mouvement inverse, avec l'inscription dans le Registre du commerce de 36'587 nouvelles sociétés sur les neuf premiers mois, soit une hausse de 3% ( 4% dans l'Arc lémanique). (ats/nxp)