Une crise à 2000 milliards de dollars

Les économistes de l'ONU ont estimé lundi que l'épidémie du nouveau coronavirus pourrait faire perdre au monde entre 1000 et 2000 milliards de dollars (entre 877 milliards et 1772 milliards d'euros) cette année.



Dans une nouvelle étude publiée lundi, la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced) assure que l'épidémie du Covid-19, qui perturbe la vie économique et quotidienne dans de nombreux pays, va provoquer une récession dans certains pays et une décélération de la croissance mondiale en dessous de 2,5%, qui est généralement considéré comme le seuil récessionniste pour l'économie mondiale.