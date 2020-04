La compagnie aérienne British Airays prévoit de supprimer jusqu'à 12'000 emplois en raison de l'impact durable du coronavirus sur son activité, a annoncé ce mardi sa maison-mère, le groupe IAG.

Ce dernier, qui possède entre autres Iberia et Vueling, explique dans un communiqué avoir pris cette décision compte tenu du fait qu'il faudra plusieurs années avant un retour à la normale du trafic aérien.

The Covid-19 pandemic is an unprecedented crisis for the world. We continue to fly you, our customers, and vital supplies across the world. More information on what we’ve announced visit: https://t.co/tzNSQfIpaM?