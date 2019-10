Dès 2020, les groupes Coop et Migros ne distribueront plus gratuitement de sacs plastique dans leurs succursales et marchés spécialisés. Cette mesure met en oeuvre un accord de branche signé en 2016, qui vise à réduire la consommation de sacs jetables à usage unique.

Chez Coop, les sacs plastique resteront à disposition tant dans les supermarchés que dans les enseignes non alimentaires, mais il faudra les payer, précise le groupe dans un communiqué mercredi. Le produit de leur vente sera reversé au Fonds Coop pour le développement durable. Coop s'attache aussi à élaborer des solutions écologiques, comme des sacs faits à base de matériaux recyclés ou de cellulose.

Chez Migros, l'obligation de paiement ne concernera plus les seuls sacs proposés aux caisses des supermarchés, mais aussi les cabas jusqu'ici gratuits dans les marchés spécialisés et établissements de restauration Migros, selon un communiqué du grand distributeur. Ces cabas sont en plastique recyclé depuis un certain temps déjà. Selon leur taille, les sacs seront facturés entre 5 et 50 centimes.

L'accord de branche de 2016 visant à réduire l'utilisation de sacs plastique jetables a fait ses preuves, selon les grandes surfaces. A la fin de l'année, cet accord conclu entre Swiss Retail Federation et la Communauté d'intérêt du commerce de détail suisse sera d'ailleurs étendu aux sacs plastique réutilisables et son champ d'application sera élargi au secteur non alimentaire.

Un accord efficace

Depuis 2016, la consommation de «sacs de caisse» a reculé de plus de 85% dans les supermarchés Coop, ce qui permet à l'entreprise d'économiser environ 850 tonnes de plastique neuf par an. Jusqu'ici, la vente des sacs en plastique jetables aux caisses des supermarchés Migros a elle entraîné une baisse de 83% de la consommation.

De leur côté, Swiss Retail Federation et la Communauté d'intérêt du commerce de détail suisse pointent une baisse de 86% parmi toutes les entreprises participantes en 2018, par rapport à 2016. La fin de la distribution gratuite de sacs plastiques à toutes les caisses du commerce de détail encourage les clients à utiliser les sacs plus d'une fois. Et cela sans restriction de leur liberté de choix.

A noter que là où des sacs plastique s'imposent pour des raisons d'hygiène ou sont utilisés comme emballage primaire dans les ventes ouvertes (comme pour les fruits et légumes), leur fourniture gratuite restera possible. L'accord étendu sera mis en œuvre dans chaque entreprise concernée au plus tard le 31 décembre 2020. (ats/nxp)