Lufthansa et ses filiales Swiss et Austrian Airlines ont prolongé la suppression de leurs vols vers et de la Chine jusqu'au 28 février, en raison de la propagation du coronavirus. Swiss supprime ses vols vers Pékin et Shanghai jusqu'à cette date. La suppression vaut «jusqu'au 28 mars» pour Nankin, Shenyang et Qingdao, a indiqué le groupe lundi dans un communiqué.

La suspension, annoncée par Lufthansa fin janvier, devait initialement se terminer le 9 février. «La sécurité de nos passagers est notre priorité», insiste le groupe, qui précise avoir effectué une «analyse approfondie de toutes les informations actuellement disponibles» pour prendre sa décision. Les vols vers Hong Kong continueront à être assurés, précise l'entreprise.

SWISS decided to extend flight suspensions to and from Beijing and Shanghai until 28th February, after thoroughly evaluating all currently available information on the coronavirus. Flight operations to/from Hong Kong will continue as planned. — LX_Newsroom (@LX_Newsroom) February 3, 2020

Chaque semaine, Lufthansa et ses filiales proposent un total de 54 liaisons depuis l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche vers la Chine, et 19 vers Hong Kong.

Le nouveau coronavirus chinois, apparu fin 2019 dans la région du Wuhan, au centre de la Chine, continue de se développer, avec 362 morts recensés et plus de 17.200 infections, dans près de 24 pays.

Une dizaine de compagnies aériennes, à l'image d'Air France, British Airways ou Iberia, ont elles aussi suspendu pour plusieurs semaines leurs vols vers la Chine pour endiguer l'épidémie. (ats/nxp)