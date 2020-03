Le patron de Swiss Thomas Klühr espère une aide de l'Etat en raison des effets dramatiques du coronavirus sur les compagnies aériennes. «Je compte sur le fait que le Conseil fédéral est conscient de l'importance de Swiss», a-t-il déclaré dans le «SonntagsBlick».

Selon Thomas Klühr, pratiquement aucune compagnie aérienne ne survivra à la crise du coronavirus sans aide de l'Etat. Si la situation devait encore s'aggraver, Swiss devrait alors clouer au sol tous ses avions et serait dépendante des aides étatiques.

Le patron de la filiale de Lufthansa se montre néanmoins confiant dans la capacité de Swiss à survivre à cette crise. «Je suis sûr que nous pouvons tenir plus longtemps que d'autres compagnies aériennes». Mais cela dépendra aussi du soutien qu'apportera la Suisse à la compagnie. Thomas Klühr n'a pas encore pu préciser à combien devrait s'élever cette aide.

Le ministre de l'économie Guy Parmelin est conscient de la situation difficile de Swiss. «Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) est en contact étroit avec Swiss et le canton de Zurich depuis le début afin d'apporter un soutien rapide et non bureaucratique à la compagnie et à ses employés», a-t-il déclaré. «Si d'autres mesures s'avéraient nécessaires, nous examinerions la question avec Swiss». (ats/nxp)