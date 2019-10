Nestlé Waters, la filiale de Nestlé qui s'occupe des eaux en bouteille, a été le «parent pauvre» du groupe sur les neuf premiers mois et fera l'objet d'une réorganisation dès le 1er janvier. Son chiffre d'affaires a légèrement baissé en comparaison annuelle, avec en particulier une évolution difficile en Europe.

Le chiffre d'affaires de Nestlé Waters a reculé de 0,5% à 6,1 milliards de francs sur les neuf premiers mois. Les taux de change ont eu un impact négatif à raison de 0,8%. La croissance interne réelle (RIG) a également été négative (-2,5%).

Les ventes en Europe ont souffert d'«une saison estivale décevante», relève la multinationale, tandis que la croissance organique «a été plate en Amérique du Nord». Parmi les éclaircies dans le secteur des eaux, les produits aromatisés et «fonctionnels» ont suscité l'intérêt des consommateurs dans le haut de gamme, où Nestlé entrevoit des perspectives.

Une réorganisation s'impose. Dès 2020, Nestlé Waters sera intégrée dans les trois zones géographiques du groupe, et non plus gérée de manière globale, et cette filiale deviendra une «Unité d'affaires stratégique» (UAS) directement rattachée à Patrice Bula, membre de la direction générale en charge des UAS, du marketing et des ventes à l'échelle du groupe.

Ce changement doit encore recevoir l'aval du personnel «là où cela s'avère nécessaire», précise le communiqué. Il vise à mieux répondre à «l'évolution rapide des préférences des consommateurs (...) et à créer des synergies», dans un secteur très compétitif.

Nestlé Waters est né en 1992 à la suite de l'acquisition de Perrier. L'entité regroupe aujourd'hui une cinquantaine de marques, comme, outre Perrier, également S. Pellegrino, Acqua Panna ou Nestlé Pure Life.

Ce faisant, l'activité eau en bouteille reste «un secteur stratégique» pour Nestlé, a précisé à AWP le responsable médias Christoph Meier. L'objectif de la restructuration est de rapprocher les eaux du groupe de la croissance du secteur au niveau mondial, de l'ordre de 5 à 7% par année en moyenne.

«Trop tôt pour chiffrer»

Pour l'instant, il est «trop tôt» pour chiffrer, que ce soit en termes d'emplois ou de résultat, l'impact des synergies et de la réorganisation, a précisé M. Meier. Nestlé Waters emploie quelque 28'000 personnes dans le monde. En Suisse, Nestlé est présente via Henniez ou Cristalp, mais la restructuration concernera d'abord d'autres marchés.

Le secteur des eaux est «une affaire assez locale», explique encore M. Meier, avec la majorité des ventes se faisant avec des marques régionales. La reprise en main au sein du groupe doit permettre d'adapter la structure à un modèle d'affaires déjà appliqué pour toutes les autres activités de Nestlé et de mieux profiter des expertises locales.

La dernière refonte de ce type avait été faite en 2017 avec la nutrition infantile, devenue elle aussi une UAS.

Le changement s'accompagne du départ de Maurizio Patarnello de la direction générale du groupe, au 31 décembre. M. Patarnello, actuellement directeur général adjoint et responsable de Nestlé Waters, veillera à «assurer une transition harmonieuse» dans la nouvelle structure.

Il est remplacé par Sanjay Bahadur, actuellement responsable Acquisitions et Développement des affaires, au poste de directeur général adjoint et membre de la direction générale du groupe, dès le 1er janvier. (ats/nxp)