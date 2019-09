La Banque nationale suisse (BNS) a présenté ce mardi 3 septembre le nouveau billet de 100 francs, qui sera mis en circulation dès jeudi 12 septembre prochain. Il sera possible de se les procurer aux guichets de la BNS à Berne et à Zurich ainsi que dans les agences de la Banque nationale. Pour des raisons logistiques, il faudra attendre encore quelques jours avant qu’ils soient disponibles sur l’ensemble du territoire.

Du liquide sur l'argent

Cette neuvième série ayant conservé les couleurs de la précédente, il est donc bleu comme l'ancienne coupure de 100 francs. Tant mieux, puisque c'est l'eau qui y tient la vedette. Rappelons que pour le billet de 10 francs, c'était le temps, pour celui de 20 francs la lumière, 50 francs le vent, 200 francs la matière et 100 francs la parole. Le billet de 100 francs est un peu plus petit que le précédent, il mesure 70 x 144 mm , donc à la fois moins large et plus court.

La 9e série se distingue de la 8e notamment en ce qui concerne le matériau utilisé. Le nouveau substrat Durasafe a permis d’intégrer de nouveaux éléments de sécurité complexes et de renforcer ainsi la sécurité. Mais la production industrielle des nouveaux billets a dans un premier temps posé des problèmes inattendus du fait de la combinaison d’un nouveau substrat, de procédés d’impression complexes et d’éléments de sécurité novateurs. Initialement prévue pour l’automne 2010, l’émission du premier billet, celui de 50 francs, n'a pu avoir lieu avant 2016.

Huitième série toujours valable

Avec la sortie de la coupure de 100 francs, la neuvième série comporte ses six billets et est complète. Les billets de la huitième série restent, jusqu’à nouvel avis, des moyens de paiement ayant cours légal et peuvent donc continuer à être utilisés. La BNS prévoit d’annoncer la date de rappel des billets de cette série courant 2020. A partir de la date de rappel, les anciens billets perdront leur statut de moyens de paiement ayant cours légal et ne pourront plus être échangés qu’à la Banque nationale ou auprès de ses agences.

Cette neuvième série pourrait-elle être l'ultime, l'argent liquide étant remplacé par les moyens de paiement électroniques? Selon une enquête de la BNS dont les résultats ont été publiés en mai 2018, le volume des billets en circulation a augmenté de manière continue en Suisse. «Les espèces sont appréciées et utilisées pour différentes raisons, et pas seulement par habitude ou par manque d’intérêt pour la technique», a dit Thomas Jordan, président de la direction générale. «L’argent liquide peut être utilisé de façon fiable à tout moment et en tous lieux et ne dépend guère d’une infrastructure technique. Il est très probable que l’importance du trafic des paiements sans numéraire va continuer de croître mais je suis néanmoins convaincu que l’argent liquide et notre nouvelle série de billets de banque ont encore de beaux jours devant eux.»