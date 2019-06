La faîtière economiesuisse a maintenu mardi ses prévisions conjoncturelles pour cette année, malgré les incertitudes liées au conflit commercial entre Pékin et Washington et les tensions politiques comme le Brexit. Le chômage doit rester à un faible niveau.

Pour 2019, les économistes de la fédération ont conservé à 1,4% la progression du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse. Ce dernier devrait encore gagner 1,2% l'année prochaine, a indiqué economiesuisse dans un communiqué.

«Les incertitudes économiques à l'étranger (Brexit, conflit commercial opposant les États-Unis et la Chine ou la politique italienne) pèsent sur la conjoncture suisse», a estimé l'association.

Après une nette accélération au premier trimestre - où le PIB a augmenté de 0,6% - la conjoncture helvétique devrait ralentir en seconde partie d'exercice.

Incertitudes macroéconomiques

Selon economiesuisse, «les conflits commerciaux, le renforcement du protectionnisme et la longue phase d'incertitude économique en Europe laissent des traces toujours plus visibles, pèsent sur le commerce mondial et l'évolution des exportations suisses».

Le taux d'inflation est attendu à respectivement 0,5% et 0,7% cette année et la suivante, un niveau très éloigné de l'objectif d'environ 2,0% d'accélération des prix prôné par la Banque nationale suisse (BNS).

Le taux de chômage est quant à lui attendu à 2,4% en 2019, après 2,6% l'année dernière, et à 2,5% en 2020. (ats/nxp)