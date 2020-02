Le producteur de polymères et de spécialités chimiques Ems-Chemie a pâti l'année dernière d'un ralentissement conjoncturel, avec un effet sur son chiffre d'affaires. Le groupe grison a néanmoins soigné son bénéfice net et propose d'augmenter le dividende.

Les recettes ont reculé de 7,1% sur un an, à 2,15 milliards de francs, indique vendredi la société dirigée par la conseillère nationale Magdalena Martullo-Blocher. Le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine a pesé sur la conjoncture mondiale et, par ricochet, sur la marche des affaires d'Ems Chemie. Les effets de change ont entamé les recettes à hauteur de 2,1%.

Au niveau de la rentabilité, ces obstacles ont pu être contrebalancés par le programme de réduction des coûts, assure le groupe basé à Ems. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a ainsi fait du surplace ( 0,5%) à 677 millions. Le bénéfice opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) a grappillé 0,6% à 624 millions.

Conformes aux attentes

Le bénéfice net s'est inscrit à 532 millions de francs, ce qui représente une hausse de 1,8% en rythme annuel. L'assemblée générale de Ems-Chemie devra se prononcer le 8 août sur un dividende amélioré de 25 centimes, à 20 francs par action.

Une partie de ces chiffres est conforme aux attentes du consensus AWP. L'Ebitda est dans la cible, tandis que l'Ebit dépasse légèrement les prévisions. Le bénéfice net dépasse les espoirs les plus fous des analystes. En revanche, le chiffre d'affaires, attendu à 2,20 milliards et le dividende, à 20,25 francs, sont en-deçà de la moyenne.

Conséquences du coronavirus

Pour 2020, la direction table sur la poursuite de difficultés économiques. Ems-Chemie estime néanmoins être en mesure de maintenir sa rentabilité, mesurée à l'aune de l'Ebit, au niveau de 2019. Avec cet objectif, Ems-Chemie mise sur un indicateur stable à un niveau élevé, affirme la Banque cantonale de Zurich dans un commentaire.

Du côté de Vontobel, on souligne la résilience du groupe dans un contexte difficile. Cependant, il sera difficile de réduire les coûts dans la même proportion une deuxième année consécutive. Les prix des matières premières risquent également de raboter la rentabilité, craint-on du côté de la banque de gestion zurichoise.

L'épidémie de coronavirus en Chine va avoir des répercussions sur Ems-Chemie, qui détient cinq usine dans l'Empire du Milieu. Ces sites ont dû prolonger les congés du Nouvel An d'une semaine sur ordre du gouvernement, comme toutes les autres sociétés présentes sur sol chinois.

Perspectives sombres

«Nous prévoyons une reprise d'activité de ces cinq sites de production dimanche, à minuit», a déclaré Mme Martullo Blocher en conférence de presse à Zurich. Quoi qu'il arrive, le groupe va rester investi sur le plus grand marché mondial pour l'industrie automobile. «Le potentiel est énorme», a considéré la patronne d'Ems-Chemie.

Les perspectives du secteur de l'automobile sont néanmoins sombres. «L'industrie ne fera pas un grand bond en 2020», a averti Magdalena Martullo-Blocher, qui table plutôt sur un ralentissement cette année.

A 13h00, le titre Ems-Chemie était stable à 648 francs, après avoir passé la matinée dans le rouge. Le SPI du marché élargi se contractait de 0,20%. (ats/nxp)