Depuis mardi, une toute nouvelle mise en page de «20 Minutes» est proposée aux internautes. Un portail vidéo et une offre radio complètent l'actualité quotidienne.

L'ancienne plateforme numérique de «20 Minutes» datait de 18 ans, rappelle le média dans un communiqué. Le développement de la nouvelle version du site aura nécessité 13 mois de travail. Une version bêta avait été lancée en novembre dernier. Le résultat final intègre les observations faites à l'époque par les utilisateurs.

Le nouveau contenu du site «20 Minutes» offre notamment de la vidéo, cinq chaînes de radio propres et des rendez-vous en podcast. Par ailleurs, l'univers lifestyle de 20 Minutes sera «largement mis en valeur dès septembre avec un nouveau concept qui occupera la place actuelle du magazine Friday sur la page d'accueil».

Plateforme d'information la plus utilisée

Selon les responsables de «20 Minutes», la souplesse du nouveau système constitue son grand atout. L'infrastructure «nous permet de réagir aux besoins des utilisateurs, qui évoluent rapidement, et de renforcer en permanence notre position de leader sur le marché», relève le rédacteur en chef de «20 Minutes» Philippe Favre.

«20 Minutes» est la plateforme d'information la plus utilisée en Suisse. Elle touche quotidiennement plus de 1,2 million d'utilisateurs en Suisse alémanique et 338'000 en Suisse romande, selon les chiffres NET-Metrix Profile 2019-2. L'application mobile du média est également très populaire. (ats/nxp)