Alibaba a plus que triplé son bénéfice net sur un an au premier trimestre, porté par la croissance de l'informatique en nuage et de sa base d'utilisateurs.

Le groupe fondé par l'emblématique Jack Ma a réalisé sur la période de janvier à mars un bénéfice net de 25,8 milliards de yuans (3,8 milliards de francs), en hausse de 242% sur un an, a-t-il indiqué mercredi.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 51% sur un an à 93,49 milliards de yuans. C'est mieux que les 91,7 milliards escomptés par les analystes sondés par l'agence Bloomberg.

Dans un communiqué, Alibaba se félicite d'avoir «amélioré la fidélité de (ses) utilisateurs» et d'en avoir conquis «de nouveaux dans les villes moins développées», grâce notamment au rachat de la plateforme de livraison de repas Ele.me.

En dépit du ralentissement de la croissance en Chine et des incertitudes liées au bras de fer commercial avec Washington, le groupe a vu sa base d'utilisateurs grossir de 18 millions depuis décembre pour atteindre 654 millions.

Sur l'exercice décalé de 2018-2019 achevé fin mars, Alibaba a dégagé un bénéfice part du groupe de 13 milliards de dollars, soit une hausse de 27% par rapport aux 10,2 milliards annoncés il y a un an.

L'activité «cloud» progresse

Son chiffre d'affaires annuel a bondi de 51% à 37,68 milliards de yuans (56,15 milliards de dollars), porté notamment par les recommandations personnalisées de produit que le groupe propose aux utilisateurs de ses plateformes.

Elles ont permis à Alibaba de générer davantage de ventes que les recherches traditionnelles.

Pour se diversifier, le groupe de Jack Ma investit par ailleurs massivement dans l'intelligence artificielle, l'informatique en nuage («cloud»), mais aussi dans les magasins physiques, avec un réseau de supérettes.

«Nous voyons un développement significatif de la clientèle et des revenus» sur l'activité «cloud», a fait remarquer Alibaba. Celle-ci a généré 7,72 milliards de yuans au premier trimestre (1,15 milliard de dollars), soit 76% de hausse sur un an. (ats/nxp)