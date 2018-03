Tirant notamment profit du développement de ses activités de commerce en ligne, Calida a fortement accru sa rentabilité en 2017. Dégageant un chiffre d'affaires en hausse, le fabricant textile lucernois a vu son bénéfice net bondir de 14,3%, à 16,9 millions de francs.

Malgré un environnement demeurant difficile, Calida est parvenu à étoffer ses ventes à 380,6 millions de francs, 2,6% de plus qu'en 2016, précise lundi l'entreprise établie à Sursee (LU). La performance s'est ainsi inscrite à un niveau supérieur à celle du marché. Le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (EBIT) s'est envolé de 18%, à 21,6 millions de francs. A fin 2017, le groupe Calida, qui contrôle aussi les marques Lafuma, Millet, Oxbow et Aubade, employait 2936 salariés, 30 de plus que douze mois auparavant. (ats/nxp)