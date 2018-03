Emmi a vu son bénéfice net augmenter de 15,1% en 2017 sur un an, à 161,6 millions de francs. Le groupe lucernois explique la progression avant tout par la diminution des intérêts minoritaires.

Sur le plan opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a progressé de 1,6%, à 205,8 millions de francs, a indiqué lundi Emmi. L'évolution modeste s'explique par une «hausse sensible» des amortissements sur les valeurs immatérielles, les amortissements de goodwill ayant crû suite aux acquisitions des dernières années.

La marge correspondante a stagné, reculant de 0,1 point à 6,1%. Le chiffre d'affaires, publié il y a un mois, a gagné pour sa part 3,2%, pour s'inscrire à 3,36 milliards de francs, avec un taux de croissance organique de 0,5% seulement.

Solide deuxième semestre

«Emmi a connu un second semestre 2017 impressionnant», s'est réjoui à Lucerne le directeur général Urs Riedener. «La croissance des ventes de fromages dans la division Amériques et les progrès réalisés dans les activités liées aux desserts ont contribué à atténuer la pression sur les importations et les prix en Suisse.»

«Les investissements dans des marchés de niche tels que les produits laitiers bio et à base de lait de chèvre, ainsi que le renforcement de marques importantes, ont porté leurs fruits», a poursuivi Urs Riedener.

Les intérêts minoritaires ont diminué notablement, à hauteur de 10,8 millions de francs. La cause principale provient du rachat des parts minoritaires (40%) dans l'entreprise argovienne Mittelland Molkerei, rachat annoncé en été 2016, précise la multinationale de Suisse centrale.

Actionnaires gâtés

Les actionnaires d'Emmi sont gâtés. Ils se voient proposer un dividende de 10 francs par action au titre de l'exercice écoulé, contre 5,90 francs il y a un an. Le montant comprend un dividende exceptionnel de 3 francs lié à la vente de la participation de 22% dans la société américaine siggi's.

Cette vente, annoncée le 5 janvier, s'inscrit dans le cadre de la décision des actionnaires de siggi's (pour The Iceland Milk and Skyr Corporation) de céder l'entier de l'entreprise de New York au laitier français Lactalis. Emmi avait alors évoqué l'apport d'un montant à deux chiffres en millions au bénéfice net de l'exercice en cours.

En ce qui concerne l'année 2018, Emmi s'attend à réaliser un chiffre d'affaires total en progression de 1,5 à 3%, grâce à la division Amériques, malgré un environnement concurrentiel marqué. Le taux de croissance se révélera bien plus modeste en Suisse (entre 0 et 0,5%), dans un contexte avec des facteurs positifs et négatifs.

Action en verve

Emmi continuera encore à réduire ses coûts et à accroître son efficacité. Ce programme s'adresse notamment aux sites de production à l'étranger. L'entreprise basée à Lucerne, dont les attentes sont souvent jugées trop timides, relève légèrement au passage ses prévisions à moyen terme pour la marge bénéficiaire nette.

A la Bourse suisse, les investisseurs ont salué la performance opérationnelle du groupe, supérieure aux attentes des analystes. Le relèvement du dividende ajoute à la satisfaction. En fin de matinée, l'action Emmi signait la plus forte hausse de la séance, avec un bond de près de 7%. (ats/nxp)