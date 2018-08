Joli contrat pour le groupe zurichois de construction près de Berne. Les travaux débuteront cet été pour des livraisons prévues d'ici 2020 à 2021, a précisé Implenia mardi.

Le premier projet, à Deisswil, concerne la conversion d'un ancien site industriel en un nouveau quartier résidentiel et de bureaux proche de Berne. Au total, les aménagements comprendront des surfaces commerciales et de services, de 500 places de travail et de 173 logements en location pour une surface de 17'500 mètres carrés.

Le projet de Deisswil est mené pour le compte de Berna Industrie und Dienstleistungspark et sera livré graduellement entre 2020 et 2021, précise le communiqué.

Le second contrat concerne la construction de 155 logements à louer et de 3000 mètres carrés de surface commerciale à Rheinfelden, sur un ancien site industriel. Réalisé pour le compte de FR Immobilien, le projet sera livré fin 2020. (ats/nxp)