La société de remontées mécaniques Jungfraubahn a réalisé un premier semestre qualifié de «réjouissant». Les recettes ont franchi la barre des 100 millions de francs, alors que la fréquentation n'a que très légèrement progressé ( 0,4%) même si elle a atteint un nouveau record, et ce en dépit de conditions météo adverses en début d'année.

Pendant la période sous revue, le transporteur bernois est parvenu à améliorer sa performance à tous les niveaux, dépassant les attentes du marché.

Le chiffre d'affaires a grimpé de 8,7% à 100,2 millions, à la faveur notamment d'une forte demande en provenance d'Asie, indique le groupe mercredi dans un communiqué. Le nombre de visiteurs au Jungfraujoch a frôlé les 470'000, malgré plusieurs jours de fermeture en raison du foehn.

Tarif haute saison

Les recettes générées par les prestations de transport ont progressé de 6,0% à 73,0 millions de francs. L'entreprise a introduit pour la première fois un tarif haute saison pour le Jungfraujoch, valable de début juin à fin août, qui a permis d'étoffer le revenu moyen sur l'ensemble du semestre de 2%.

Le domaine Jungfrau Ski Region, détenu à près de deux tiers par le groupe, a vu sa fréquentation augmenter de 7,0% en comparaison annuelle, à 833'900 visiteurs, pour un chiffre d'affaires de 17,2 millions, soit 9,9% de mieux qu'un an plus tôt, mais toutefois encore loin des années record 2007 et 2008, souligne la société.

Sur le plan opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a progressé de 19,8% pour s'établir à 25,4 millions de francs, pour une marge afférente de 25,4%. Le bénéfice net s'est inscrit à 20,1 millions, en hausse de 18,5% sur un an.

Dans son commentaire, la banque Vontobel salue une nouvelle performance record et a une rentabilité supérieure aux attentes, mais anticipe un ralentissement de la croissance en deuxième partie d'année.

V-Bahn opérationnel fin 2020

Pour la suite des opérations, la direction de Jungfraubahn s'estime «bien positionnée» du fait de sa forte présence sur les marchés de croissance internationaux. La vague de chaleur de juillet a par ailleurs attiré de nombreux visiteurs dans la région.

Reportés en raison d'oppositions, les travaux du projet de téléphérique à double terminus sommital (V-Bahn) ont finalement débuté à mi-juin et tournent désormais à plein régime, à la faveur notamment de conditions météorologiques favorables.

L'installation d'importance stratégique représente un investissement de 320 millions pour le groupe et devrait être opérationnelle d'ici fin 2020, selon le communiqué. Les investisseurs ont réagi positivement à ces annonces. Sur le coup de midi, la nominative Jungfraubahn grimpait de 3,5% à 148,50 francs, après avoir passé le cap des 150 francs dans la matinée, à contre-courant de la moyenne du marché (SPI) qui reculait de 0,32%. (ats/nxp)