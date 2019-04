Rüeger, la PME familiale de Crissier (VD) spécialisée dans la fabrication d'instruments de mesure de température et de la pression de haute précision, a été rachetée par l'entreprise américaine Ashcroft. Les emplois ne sont pas menacés.

«Cela faisait longtemps que nous réfléchissions avec mon frère. Un accord a finalement été trouvé après 14 mois de négociations avec notre candidat favori», a déclaré Bernard Rüeger, président de Rüeger Holding dimanche à Keystone-ATS. Il confirmait une information publiée sur le site du «Temps».

Le changement de direction interviendra au 1er mai. Bernard et Jean-Marc Rüeger, directeur exécutif, qui sont à la tête de l'entreprise familiale, resteront à disposition de l'entreprise comme consultants durant les douze prochains mois pour accompagner la transition.

Maintien de l'activité à Crissier

Le groupe, présent en Suisse, en Hollande, en Allemagne, en Malaisie et en Chine, compte 200 collaborateurs dont une soixantaine à Crissier. «Des réorganisations sont prévues sur nos sites en Chine et en Allemagne, sans suppression d'emploi à ce stade. La Suisse et la Malaisie devraient s'en trouver renforcées», relève Bernard Rüeger.

«Le siège de Crissier devrait finaliser en mai un gros contrat pour une ligne de production, avec du travail pour huit à dix ans», ajoute le patron. La Suisse est également un environnement idéal pour la consolidation de produits qui doivent être inspectés ou certifiés.

Quant aux raisons de la vente, «notre PME avait atteint une taille critique. La vente à Ashcroft, dont la capacité financière est plus importante va permettre d'assurer le développement de l'entreprise», explique celui qui est aussi vice-président d'economiesuisse.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Ashcroft, une filiale de Nagano Keiki Co Ltd, est également spécialisée dans la fabrication d'instruments de mesure de la température et de la pression. (ats/nxp)