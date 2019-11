Des stations ouvrent avant l'heure

Le froid hivernal a débarqué en Suisse, pour le plus grand bonheur des amateurs de ski. Grâce aux chutes de neige précoces, plusieurs stations et domaines skiables ouvrent leur saison ce week-end. Une dizaine est concernée sur quelque 200 stations en Suisse.



Des domaines skiables comme Glacier 3000 (Diablerets-Gstaad), entre Alpes vaudoises et bernoises, Les 4 Vallées en Valais (Verbier, Nendaz, Veysonnaz, Thyon, La Tsoumaz et Bruson), Zermatt (VS), Saas-Fee (VS) et la région de Diavolezza-Lagalb aux Grisons sont déjà ouverts depuis le week-end dernier (ou partiellement ouverts et dans certains cas que le week-end).



Le week-end prochain s'ajouteront les stations de Davos Parsenn et Arosa aux Grisons, Andermatt et Engelberg en Suisse centrale ainsi qu'Adelboden Elsigenalp-Metsch et Grindelwald-Wengen dans l'Oberland bernois (ou partiellement ouverts et dans certains cas que le week-end), selon Suisse Tourisme.