La brasserie et le distributeur de boissons numéro un en Suisse, Feldschlösschen, a enregistré l'année passée une augmentation de 2% de son chiffre d'affaires, a indiqué un communiqué de l'entreprise du groupe danois Carlsberg mercredi.

Les volumes ont aussi progressé: concernant la bière, la hausse totale était de 2% et même de 3% pour la marque principale Feldschlösschen. Cette évolution a aussi été vue sur le marché global de la bière en Suisse, indique la société, selon laquelle les volumes ont progressé de 2% lors de la dernière saison brassicole, entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018.

Les bières sans alcool progressent

Feldschlösschen note que «le segment des bières artisanales et des spécialités, notamment les marques Valaisanne, Brooklyn et Grimbergen ont progressé.» «A l'avenir, Feldschlösschen voit également un énorme potentiel des bières sans alcool qui, au cours de l'année écoulée, ont progressé de 15%».

Le brasseur indique avoir vu son chiffre d'affaires grimper dans le commerce en ligne, via des revendeurs au détail mais aussi via son propre canal de vente en ligne directe «beer4you», qui compte plus de 10'000 clients ainsi que la plate-forme client «myFeldschlösschen». (ats/nxp)