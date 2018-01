Swisscom et les partenaires sociaux, syndicom et transfair, ont convenu d'une nouvelle convention collective de travail (CCT) à compter de juillet de 2018 pour au moins trois ans. A la clé notamment, plus de vacances pour les travailleurs de plus de 50 ans et des congés maternité et paternité allongés d'une semaine.

La nouvelle CCT améliore aussi l'employabilité des salariés du numéro un helvétique des télécommunications, le contrat collectif prévoyant désormais cinq jours de formation continue par an pour tous les collaborateurs, écrivent vendredi l'opérateur et l'association du personnel transfair. Le plan social de Swisscom demeure lui inchangé pour la durée de la convention.

A la faveur de la nouvelle CCT, le congé maternité passe de 17 à 18 semaines, alors que celui réservé aux pères passe de deux à trois semaines. Ces derniers ont aussi droit à un congé non payé d'au maximum un mois durant la première année de vie de leur nouveau-né.

Le nouveau contrat collectif offre également un droit aux vacances progressivement augmenté à compter de 35 ans. La base d'au moins 30 jours reste maintenue. (ats/nxp)