Le groupe Pfister, actif dans l'ameublement, passe en mains autrichiennes. L'entreprise, dont le siège est à Suhr (AG), va être rachetée par le groupe XXXLutz, a-t-elle annoncé dans un communiqué mercredi. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

«Nous sommes une entreprise en pleine santé et bénéficiaire. Pour les prestataires en ameublement nationaux, il devient cependant toujours plus difficile de continuer à se développer dans un contexte économique toujours plus mondialisé et compétitif», explique le président du conseil d'administration Rudolf Obrechten. «Avec la vente à l’entreprise familiale européenne XXXLutz, nous assurons la meilleure option possible pour l’entreprise et les collaborateurs», explique-t-il encore.

Pfister Meubles, mais également ses autres entreprises associées continueront de travailler sous leur propre enseigne et sous leur ancien nom. «La marque Pfister est une institution avec une identité marquée et l’une des entreprises leader dans le secteur de l’ameublement en Suisse. Nous souhaitons poursuivre ce succès et développer cette position forte», explique Thomas Saliger, porte-parole du groupe XXXLutz.

«Tous les collaborateurs continueront de travailler aux mêmes conditions», précise encore le communiqué.

Débuts en 1882

Pfister a ouvert son premier magasin de meubles en 1882 à Bâle. F.G. Pfister Holding comprend notamment les filiales Pfister Meubles et Arco Regio (avec les marques Hubacher, Egger et Svoboda). L'entreprise compte 1800 employés et ne communique pas de chiffre d'affaires. Pfister dispose de 20 magasins en Suisse. Le mois dernier, son directeur général Matthias Baumann a quitté l'entreprise «sur des motifs personnels», après quatre ans à ce poste.

XXXLutz a ouvert son premier magasin en Suisse à Rothrist, en Argovie, en avril 2018. Le groupe est présent dans douze pays européens et emploie plus de 22'200 personnes dans près de 300 magasins. Son chiffre d'affaires annuel atteint 4,4 milliards d'euros (4,8 milliards de francs).