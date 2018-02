Roche débourse 1,9 milliard de dollars (1,73 milliard de francs) pour racheter la société américaine Flatiron Health .

Roche, qui possédait jusqu'à présent 12,6% de Flatiron, va acquérir le reste des actions de l'entreprise américaine fondée en 2012. Basée à New York, cette dernière collecte et analyse des données sur les traitements de patients atteints d'un cancer, a indiqué la multinationale rhénane jeudi soir.

Soutien de Google

Flatiron travaille avec 265 structures de santé, six centres de recherche et plus d'une dizaine de grandes firmes spécialisées dans la lutte contre le cancer. Elle a reçu au cours de son développement le soutien financier de plusieurs sociétés d'investissement, dont Google Ventures et First Round Capital.

La transaction permettra de faire des progrès dans la saisie et l'analyse des données de santé qui apporteront une amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer, précise le communiqué de Roche. Flatiron poursuivra ses activités en tant qu'unité indépendante. (ats/nxp)