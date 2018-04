Romande Energie a vu son bénéfice net croître de 6,1% en 2017 sur un an à 120,5 millions de francs. Le chiffre d'affaires du groupe énergétique vaudois a lui reculé de 4,5% pour s'inscrire à 575,3 millions.

Le chiffre d'affaires a diminué de 43 millions de francs dans le secteur énergie (à 224 millions), en raison de la baisse des tarifs du kilowattheure (kWh) accordé aux clients (-2% en moyenne), a indiqué lundi l'entreprise de Morges (VD). Un hiver 2017 clément en matière de températures a aussi impliqué une consommation moindre.

Le chiffre d'affaires du secteur transport et distribution d'énergie a lui souffert de la décision du Conseil fédéral de réduire de 4,7% à 3,8% entre 2016 et 2017 le rendement sur les capitaux investis dans les réseaux électriques. Ici, le recul porte sur 7 millions de francs à 139 millions, précise le premier fournisseur romand.

Compensation partielle

Le fort développement des services énergétiques a permis toutefois de compenser en partie les contractions de chiffre d'affaires des deux principaux secteurs. Les produits dans ce domaine ont atteint 60 millions de francs, un montant en hausse de 17 millions en comparaison annuelle.

Sur le plan opérationnel, le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) affiche une diminution d'un cinquième à 77,7 millions de francs. La progression du résultat net est liée à la décision du Conseil d'Etat vaudois de maintenir l'entrée en vigueur de la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) au 1er janvier 2019.

En ce qui concerne l'exercice en cours, Romande Energie prévoit des résultats d'exploitation comparables à ceux de l'an dernier, hors effets exceptionnels et évolution défavorable des marchés de l'électricité et des charges. Le groupe est actif dans les cantons de Vaud, du Valais, de Fribourg et de Genève. (ats/nxp)