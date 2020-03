Nick Hayek a moins gagné en 2019

Le directeur général du groupe Swatch, Nick Hayek, a moins gagné en 2019 par rapport à l'année précédente. Sa rémunération totale a atteint 6,25 millions de francs contre 7,26 millions un an plus tôt (-14%), selon le rapport annuel publié jeudi.



L'ensemble de la direction, soit 19 personnes, a perçu l'an dernier 28,4 millions de francs. C'est près d'un quart de moins qu'en 2018 (37,2 millions).



Le rapport détaille aussi les gratifications versées aux six membres du conseil d'administration, qui ont reçu un total de 4,81 millions, contre 5,49 millions. La présidente de Swatch Group, Nayla Hayek, a obtenu 3,97 millions. En 2018, la somme s'élevait à 5,49 millions (-28%).