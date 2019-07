Les petites et moyennes entreprises (PME) suisses sont optimistes concernant leurs activités à l'international. Près de la moitié d'entre-elles table sur une accélération des exportations ces prochains mois.

Quelque 49% des PME s'attendent au troisième trimestre à une augmentation de leurs exportations et 39% prévoient une stagnation des ventes à l'étranger, selon l'étude de Switzerland Global Enterprise (S-GE) et de Credit Suisse publiée jeudi.

Le baromètre établissant les attentes à l'export des PME suisses reflète cet optimisme. Il a progressé de 3 points sur un trimestre à 69 points au 3e trimestre.

L'Allemagne reste en tête des destinations phares pour les PME helvétiques, 83% des entreprises interrogées indiquant vouloir exporter des biens ou des services outre-Rhin. La France et l'Autriche (61%), les Etats-Unis (56%), l'Italie (52%) et la Chine (52% également) suivent comme principales destinations.

Les conditions-cadres deviennent cependant plus difficiles, notamment avec les litiges commerciaux, de l'aveu des patrons de PME. Environ 31% des entreprises interrogées disent avoir dû affronter de nouveaux obstacles sur le marché américain, 21% en Chine, 17% en Russie et 14% en Allemagne et au Brésil. (ats/nxp)