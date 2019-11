Le régulateur saoudien du marché financier a annoncé dimanche avoir approuvé la demande d'introduction en Bourse du géant pétrolier Aramco, donnant le coup d'envoi de cette offre qui pourrait être la plus importante jamais réalisée dans le monde.

«Le Conseil de la Capital Market Authority (CMA) a publié sa résolution approuvant la demande de la Saudi Arabian Oil Compagny (Saudi Aramco) de cession d'une partie de ses parts», indique un communiqué de cette institution publié sur son site internet.

