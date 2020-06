Le Forum économique mondial (WEF) annonce un sommet en janvier pour changer la société après la crise liée au coronavirus. La réunion est prévue comme chaque année à Davos (GR) mais aussi en liaison avec des jeunes de 400 villes, a dit mercredi l'organisation.

Le WEF estime que la situation actuelle demande un «système économique et social» qui contribue à un avenir plus équitable, plus durable et «plus résistant». Si dirigeants mondiaux et chefs d'entreprises feront le déplacement de Davos, un dialogue en ligne sera établi entre ces participants et des acteurs de centaines de villes, notamment des jeunes.

Format «sans précédent»

Un format «sans précédent» pour cette 51e édition de la réunion annuelle, ajoute le WEF. L'institution affirme encore que davantage d'emplois décents doivent être lancés et la croissance économique ne doit pas diminuer les avancées de la société.

«Nous savons que le changement climatique pourrait être le prochain désastre mondial», explique le fondateur du WEF Klaus Schwab qui appelle à «décarboniser l'économie» rapidement. Ce réaménagement doit mettre les êtres humains et les écosystèmes naturels au centre des activités économiques, renchérit le prince Charles qui demande d'oeuvrer sans tarder.

La crise a révélé les inégalités

De son côté, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres salue dans ce sommet la reconnaissance qu'il faut «se réveiller» après la crise du Covid. Les économies et les sociétés doivent être «plus équitables», «plus durables» et «plus résistantes» aux pandémies, au changement climatique et aux «nombreux autres défis mondiaux», ajoute-t-il.

Selon M. Schwab, la crise a révélé le problème du manque de cohésion sociale, des inégalités et des discriminations. «Nous devons être certains» que les nouvelles technologies mettent les êtres humains «au centre» et garantissent un accès équitable. Avec le format choisi pour la rencontre de 2021, tous les citoyens pourront dialoguer avec les participants de Davos. Plusieurs discussions seront aussi menées en ligne avant le sommet et des centres numériques permettront d'établir ce mécanisme. (ATS/Le Matin)