Le Conseil d'Etat fribourgeois a affecté une nouvelle enveloppe de 50 millions de francs pour mettre sur pied un plan de relance, en lien avec la pandémie de Covid-19. Cela porte à 100 millions le soutien à l'économie cantonale.

«Si l'on estime qu'un nouveau montant est nécessaire, on le proposera. L'avenir nous dira où il faut aller. Tout est une question de dosage», a déclaré vendredi Georges Godel, directeur des finances du canton.

La Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg (CCIF) avait réclamé une aide d'urgence accrue et un Fonds de relance cantonal de 200 millions de francs, rappelant que la fortune de l'Etat s'élève à plus de 1 milliard de francs.

100'000 masques distribués

Georges Godel a ajouté que l'engagement financier de l'Etat de Fribourg dans cette crise pourrait s'élever à quelque 400 millions de francs sur la période de 2020 à 2022. Outre les mesures de soutien à l'économie à hauteur de 100 millions de francs, des surcoûts importants sont prévisibles dans le domaine hospitalier.

Dans le détail, 60'000 francs seront par exemple dédiés aux masques. Le gouvernement va mettre à disposition des usagers des transports publics 100'000 masques, qui seront distribués gratuitement lundi dans les principales gares du canton.

Aide aux médias

Au niveau du plan de relance de 50 millions de francs, la Délégation des affaires économiques et financières sera chargée du pilotage politique du projet. Elle devra proposer des mesures «immédiatement applicables» afin d'accompagner le redémarrage de l'économie fribourgeoise et de favoriser sa compétitivité à long terme dans l'esprit du développement durable. Elle s'appuiera sur les travaux d'une task force dédiée.

Parallèlement à ce plan, le Conseil d'Etat a validé cette semaine une nouvelle série de mesures de soutien à l'économie, portant à plus de 48 millions de francs les moyens engagés par le canton pour les mesures d'urgence. Ces nouvelles décisions visent à soutenir les entreprises, les indépendants et des médias.

La somme pour aider ces derniers se monte à près de 5,4 millions de francs. La presse écrite fribourgeoise va être soutenue pour un montant maximum de 3,7 millions. Les médias radio et télédiffusés recevront au maximum 1,64 million, duquel serait déduite une éventuelle aide fédérale d'urgence pour les radios et télévisions privées.

Au niveau de l'aide au paiement des loyers commerciaux, l'enveloppe étatique passe de 12 à 20 millions de francs. Le cercle des bénéficiaires a aussi été étendu.

RHT: 45 millions à verser

Actuellement, le nombre de demandes de réduction d'horaire de travail (RHT) traitées avoisine les 6700 à Fribourg et touche près de 60'000 travailleurs. La Caisse publique de chômage a déjà versé à cet égard près de 25 millions de francs. «Elle devrait verser encore 20 millions les prochaines semaines», a déclaré le conseiller d'Etat Olivier Curty.

Pour les demandes d'allocation pour perte de gain, 5000 à 6000 dossiers sont traités pour un montant versé estimé entre 10 et 12 millions de francs pour les mois de mars et avril. Près de 9400 demandeurs d'emplois sont désormais inscrits, soit presque 2000 de plus que l'an passé à la même période. (ats/nxp)