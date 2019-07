L'ancien patron et trois cadres d'Audi ont été renvoyés devant la justice allemande pour «fraude» dans le scandale des moteurs diesel truqués, ouvrant la voie au premier procès pénal de cette affaire en Allemagne, a annoncé mercredi le parquet de Munich.

Rupert Stadler, qui a dirigé Audi pendant onze ans, avait été en juin 2018 le premier dirigeant du secteur automobile placé en détention provisoire dans cette enquête tentaculaire engagée à l'automne 2015, avant d'être remis en liberté en octobre dernier.

Il devra répondre de «fraude», «émission de faux certificats» et «publicité mensongère» devant le tribunal correctionnel de Munich, face à des magistrats spécialisés dans les infractions économiques, a précisé le parquet, sans qu'une date d'audience ne soit encore fixée.

BREAKING: The Munich public prosecutor has officially filed charges against former Audi boss Rupert Stadler in matters relating to the #dieselgate scandal. Stadler and three other Audi officials are accused of fraud among other illegal activities.@VWGroup @VWGroup_DE pic.twitter.com/IeBhBQI07A