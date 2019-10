La Banque centrale américaine a annoncé vendredi toute une série de mesures pour améliorer la liquidité et mieux gérer ses taux d'intérêt, soulignant qu'il ne s'agissait en aucune manière d'un «changement de politique monétaire».

Ces mesures consisteront à acheter des bons du Trésor à hauteur de 60 milliards de dollars par mois au moins jusqu'au deuxième trimestre 2020 tout en poursuivant des opérations «repo» (rachat des prises de fonds en pension) au moins jusqu'à la fin janvier 2020, précise la Fed dans un communiqué.

Les achats du bon du Trésor mensuels démarreront mi-octobre pour la période mi-octobre/mi-novembre, ajoute la Fed, précisant que les 60 milliards de dollars sont un montant «initial».

S'agissant des opérations Repo, la Fed annonce à la fois des opérations bi-hebdomadaires «d'au moins 35 milliards de dollars par opération» et une opération quotidienne «initialement au moins à hauteur de 75 milliards de dollars par opération».

Prolongation d'injections financières

Ces mesures font suite aux difficultés rencontrées en septembre sur le marché interbancaire au jour le jour, qui avaient poussé les taux d'intérêt sur cette source d'approvisionnement en liquidités à court terme à des niveaux très largement supérieurs au taux d'intérêt directeur de la Fed, compris entre 1,75 et 2%.

La semaine dernière, la Réserve fédérale de New York (Fed) avait annoncé qu'elle allait prolonger jusqu'au 4 novembre ses injections financières quotidiennes d'un montant de 75 milliards sur le marché interbancaire.

Le calendrier et les montants des achats de bons du Trésor et des opérations de Repo seront ajustés en fonction des besoins «afin de maintenir une réserve suffisante de liquidités au fil du temps et en fonction des conditions du marché monétaire», indique enfin la Fed vendredi. (ats/nxp)