Les revues et magazines en français sont vendus en moyenne 57% plus cher en Suisse romande qu'en France, selon une étude comparative des organisations de consommateurs. Les différences de prix sont également importantes pour les vêtements, de l'ordre de 25% entre la Suisse et les pays voisins.

La cherté en Suisse est particulièrement manifeste dans le domaines des magazines, relèvent jeudi la Fédération romande des consommateurs et ses homologues d'outre-Sarine et du Tessin dans leur baromètre des prix. Les plus grandes différences, en Suisse romande, concernent la publication française Marie-Claire, vendue 123% plus cher qu'en France, et Télé 7 Jours (121,2%).

A l'opposé de l'échelle, «L'Express» et «Le Figaro» coûtent respectivement 17% et 22% de plus en Suisse. Pour la Suisse alémanique comparée à l'Allemagne, les différences de prix atteignent en moyenne 51%, tandis qu'elles se montent à 127% pour les revues italiennes vendues au Tessin. Les comparaisons ont été faites sur un panier de 115 publications. Les différences de prix sont dans l'ensemble les mêmes qu'il y a cinq ans.

Pour les vêtements, les écarts se montent à 25% en moyenne en Suisse par rapport aux pays voisins. Pour l'observer, 150 produits des marques Esprit, H&M, Mango, Vero Moda et Zara ont été analysés. Les différences les plus nettes concernent Esprit et Zara. (ats/nxp)