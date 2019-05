Le projet de faire figurer le portrait d'une militante anti-esclavagiste noire sur les billets de 20 dollars est reporté au moins jusqu'à 2028, a indiqué mercredi le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.

Harriet Tubman (1822-1913), qui aida à la libération d'esclaves puis participa à la lutte pour le droit de vote des femmes, devait remplacer dès 2020 le président populiste Andrew Jackson(1767-1845), un personnage admiré par Donald Trump et comme lui très controversé. Elle aurait été la première personnalité noire à figurer sur un billet de banque aux Etats-Unis.

«La raison principale pour redessiner le billet de 20 dollars est le problème de contrefaçons», a déclaré M. Mnuchin lors d'une audition au Congrès. «Sur cette base», le nouveau billet «ne sortira pas avant 2028», a-t-il dit. Le secrétaire au Trésor n'a pas donné d'explication sur ce report, affirmant se concentrer sur «les questions de sécurité» alors que la coupure est l'une des plus utilisées aux Etats-Unis.

