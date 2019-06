Le bitcoin poursuivait son envolée mercredi, en franchissant dans la matinée la barre des 12'000 dollars, soit quelque francs 11'728 francs. Les investisseurs semblaient jeter leur dévolu sur la cryptomonnaie, selon les observateurs du marché.

Le bitcoin a atteint 12'867,79 dollars à 07h19, selon les cours référencés par coinmarketcap.com, un plus haut depuis janvier 2018. A la mi-journée, la devise électronique s'échangeait toujours à 12'623,47 dollars.

Lancement de Libra

Selon les analystes d'Emden Research, «l'appétit au risque et l'insouciance des investisseurs se poursuit de plus belle» et la barre des 13'000, voire 14'000 dollars pourrait bientôt être franchie.

Certains intervenants voient la récente envolée du bitcoin à la lumière du lancement de la devise électronique Libra de Facebook, qui pourrait démocratiser l'accès aux cryptodevises à plus de 2 milliards d'utilisateur du réseau social, ont estimé les spécialistes de Falcon Private Bank. (ats/nxp)