Le Fonds monétaire international (FMI) et les autorités argentines se sont mis d'accord pour débloquer une nouvelle tranche d'aide de 5,4 milliards de dollars en faveur du pays, a annoncé vendredi le directeur général par intérim du FMI, David Lipton. Le FMI a déjà versé 38,9 milliards de dollars pour sortir l'Argentine de la crise.

Cette nouvelle tranche, qui doit encore recevoir l'aval du Comité de direction de l'institution, fait partie du plan d'aide de 57,1 milliards de dollars accordé l'an passé. Submergée par deux crises monétaires en 2018 qui ont fait perdre 50% de sa valeur à sa monnaie, l'Argentine avait appelé le FMI à la rescousse, pour obtenir un prêt de plus de 57 milliards de dollars.

«Je félicite les autorités argentines pour leurs efforts constants et la mise en oeuvre sans faille de leur programme de politique économique», a commenté vendredi David Lipton, qui remplace provisoirement Christine Lagarde, pressentie pour aller diriger la Banque centrale européenne.

It has been one of the great pleasures of my professional life to work with Christine @Lagarde at the IMF. She is fantastic. The IMF’s loss would be the ECB’s gain! pic.twitter.com/ySYUeK8EHe