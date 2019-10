Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné ce jeudi Gunvor pour responsabilité pénale en lien avec des actes de corruption au Congo et en Côte d'Ivoire. Le négociant genevois de matières premières devra payer 94 millions de francs, dont 4 millions d'amende.

«En raison de graves défaillances dans son organisation interne, le négociant pétrolier n'a pas empêché, entre 2008 et 2011, la corruption d'agents publics de la République du Congo et de Côte d'Ivoire», précise le MPC dans un communiqué diffusé ce jeudi. Son enquête a révélé que Gunvor disposait ni d'un code de conduite permettant de donner «un signal clair» et de guider les employés dans leurs activités, ni d'un programme de compliance.

Le montant de l'amende à infliger à une entreprise reconnue responsable pénalement ne peut pas dépasser 5 millions de francs. Il est fixé en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation, du dommage causé et de la capacité économique de l'entreprise, rappelle le MPC.

Au moment de fixer la somme que Gunvor doit verser, le MPC indique avoir tenu compte de l'amélioration progressive de l'organisation du négociant genevois en matière de lutte contre la corruption depuis 2012. Il a mis en place de mesures inspirées des standards reconnus. Quant aux 90 millions de francs, ils correspondent à la totalité des profits réalisés par Gunvor sur les affaires en cause menées en République du Congo et en Côte d'Ivoire. (ats/nxp)