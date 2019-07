Sur le marché hypothécaire, les emprunts à longue échéance deviennent meilleur marché et sont presque aussi intéressants que les crédits à plus court terme, selon un étude du portail Comparis.ch publiée jeudi.

Les emprunts à dix ans «sont à deux doigts des taux indicatifs pour les hypothèques fixes sur deux ou cinq ans», a indiqué Frédéric Papp de Comparis.ch, cité dans dans un communiqué.

Selon l'étude trimestrielle, le taux pratiqué sur les emprunts à dix ans a reculé à 1,10% fin juin, contre 1,20% fin mars. Il y a un an, il se situait encore à 1,56%. Sur une durée de cinq ans, les taux se sont contractés de deux points de base (pb) sur un trimestre à 0,95%. Et sur deux ans, les taux indicatifs se sont repliés de 4 pb par rapport au premier trimestre à 0,88%.

Repli continu

Les taux d'intérêt sur le marché hypothécaire n'ont cessé de se replier ces dernières années, sous le coup des politiques monétaires toujours accommodantes des banques centrales. En 2014, les taux à dix, cinq et deux ans se situaient respectivement encore à 2,75%, 1,8% et 1,26%.

Comparis.ch a également constaté que l'écart entre les différentes échéances s'amenuisait de plus en plus. Si la différence entre une hypothèque fixe à dix et cinq ans se situait encore à 45 points de base au deuxième trimestre 2018, l'écart s'est réduit à 15 pb au deuxième trimestre de l'année en cours.

L'évolution est identique pour les emprunts à cinq et deux ans, avec une différence de 60 pb il y a un an qui a été ramenée à 22 pb actuellement. (ats/nxp)