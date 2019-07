Le géant européen du transport aérien, l'allemand Lufthansa, a annoncé mardi un bénéfice net en très forte baisse (–70%) au deuxième trimestre, une féroce concurrence en Europe et des coûts plus élevés plombant la profitabilité.

Entre avril et juin, le groupe affiche un bénéfice de 226 millions d'euros (249,7 millions de francs) et a vu son résultat net passer dans le rouge sur l'ensemble du premier semestre avec une perte de 116 millions d'euros, contre un bénéfice de 713 millions un an plus tôt, en raison également d'une provision de 340 millions pour risques fiscaux. Les analystes sondés par Factset s'attendaient à un bénéfice net de 266 millions d'euros au deuxième trimestre.

«Notre résultat est affecté par la forte concurrence en Europe» des compagnies à bas coût, indique Ulrik Svensson, directeur financier de Lufthansa, cité dans un communiqué.

Le groupe a confirmé son objectif annuel abaissé en juin et prévoit une marge d'exploitation comprise entre 5,5% et 6,5%, contre 7,9% en 2018, et un bénéfice d'exploitation compris entre 2 et 2,4 milliards d'euros.

«Nous partons du principe que le marché européen restera aussi compliqué au moins jusqu'à fin 2019», précise le groupe.

Le bénéfice opérationnel EBIT ajusté, très suivi par les investisseurs, a reculé de 25% à 754 millions d'euros au deuxième trimestre, et la marge ajustée des compagnies hors Eurowings a baissé de 4,2 points, à 5,1%.

Au premier semestre, les coûts pour ces compagnies (Lufthansa, Swiss et Austrian Airlines) ont reculé de 0,2%. Mais cette baisse aurait été de 1% sans des frais pour une réparation «plus tôt que prévu» d'un certain type de réacteur.

La hausse des prix du carburant pèse également sur le résultat: avec 1,8 milliard d'euros, la facture de kérosène est de 16% supérieure au deuxième trimestre que celle de cette période en 2018.

La branche logistique Lufthansa Cargo sent les conflits commerciaux internationaux, et voit son EBIT ajusté fondre de 88% à 15 millions d'euros sous l'effet d'une «baisse de la demande sur les routes entre l'Europe et l'Asie».

Eurowings reste déficitaire, avec un EBIT ajusté de –273 millions d'euros au premier semestre contre –220 millions en 2018.

Lufthansa compte simplifier les opérations de sa filiale à bas coûts pour la rendre à nouveau profitable après la coûteuse absorption d'Air Berlin, abandonnant notamment les longs-courriers.

Initialement annoncé pour 2019, le retour dans le vert pour Eurowings doit intervenir en 2021, accompagné par une réduction de 15% des coûts d'ici à 2022. (ats/nxp)