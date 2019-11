Manor initie une collaboration avec Farmy. La chaîne bâloise de grands-magasins, propriété du groupe genevois Maus Frères, va distribuer une partie de son assortiment de produits biologiques sur la plateforme exploitée par le marché en ligne zurichois Farmy. Quelque 130 références de Manor y sont d'ores et déjà disponibles.

L'accord de distribution offre à Manor l'accès à une plateforme de distribution en ligne en plein essor et augmente la portée de sa marque propre de produits issus de l'agriculture biologique, écrit mercredi le groupe rhénan. Ce dernier ne dévoile pas les termes financiers de la coopération avec la jeune entreprise zurichoise fondée il y a cinq ans.

La jeune pousse créée par Tobias Schubert et Roman Hartmann se consacre à la vente de produits alimentaires bio et régionaux, facilitant l'accès aux consommateurs à de nombreuses exploitations agricoles. Les livraisons sont effectuée à bord de véhicules électriques autour du lac de Zurich et du lac Léman. Dans les autres régions, Farmy travaille avec des partenaires logistiques externes.

Manor commercialise pas moins de 1700 produits bio, mais leur vente se limite au commerce stationnaire, à savoir les supermarchés de ses grands magasins et les restaurants Manora. La chaîne bâloise estime que les aliments bio devraient représenter près de 10% du marché global et connaître une croissance supérieure à celle des denrées alimentaires issues de la production conventionnelle. Dans le commerce en ligne, Manor propose des articles hors alimentation, ainsi que des vins et spiritueux.

Produits bio en vogue

Les titulaires de la carte de paiement Manor myOne pourront utiliser cette dernière pour régler leurs achats sur le site et l'app Farmy. Citant le label de certification des produits bio du Bourgeon, Manor note que les ventes ont dépassé les 3 milliards de francs l'an dernier en Suisse. Un aliment acheté sur dix remplit les exigences de qualité de l'agriculture biologique.

Dans le cas des produits frais, tels que les oeufs ou le pain, cette proportion se fixe à un quart. Le marché en ligne Farmy commercialise pas moins de 10'000 références provenant de 1000 producteurs et agriculteurs. Son assortiment comprend également des articles pour bébés et enfants, des produits de droguerie et de beauté, ainsi que des aliments pour animaux. Présent à Zurich et Lausanne, Farmy livre dans toute la Suisse. (ats/nxp)