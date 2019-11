Les consommateurs suisses se montrent moins confiants, qu'il s'agisse de l'économie dans son ensemble ou du marché de l'emploi. En novembre, l'indice du climat à la consommation s'est fixé à -10,4 points, contre -8,0 points lors du précédent relevé en juillet.

L'indicateur se situe en dessous de sa moyenne pluriannuelle de -5 points, indique lundi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). «Comme au cours des trimestres précédents, les résultats actuels vont dans le sens d'une croissance modérée des dépenses de consommation privée», a-t-il commenté.

Interrogés sur l'évolution de la situation économique dans le futur, les ménages se sont montrés beaucoup plus pessimistes que lors du trimestre précédent. Le sous-indice correspondant a en effet reculé à -19,6 points, très en dessous de la moyenne pluriannuelle, située à -9 points.

Craintes pour le chômage

Les sondés émettent quelques craintes au sujet de l'évolution du chômage, mais l'évaluation de la sécurité de l'emploi reste supérieure à la moyenne. Avec 48 points, le sous-indice afférent est proche de sa moyenne pluriannuelle et a atteint son niveau le plus haut depuis plus de deux ans.

En revanche, la situation budgétaire des ménages s'est légèrement détendue, même si le niveau reste inférieur à la moyenne. Les perspectives des consommateurs helvétiques se sont améliorées sur le plan de la situation financière future (-2,8 points). Certes, ce niveau est en dessous de la moyenne pluriannuelle (+2 points), mais marque un redressement par rapport au niveau très bas de l'été (-7,6 points). La propension à de grandes acquisitions (-8,4 points) est restée globalement stable. (ats/nxp)