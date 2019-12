Le nombre de chômeurs a enflé de 4,6% en novembre par rapport au mois précédent, avec plus de 106'000 personnes inscrites auprès des offices régionaux de placement (ORP). Sur un an en revanche, l'évolution est négative (-3,8%).

Le taux de chômage a augmenté, passant de 2,2% en octobre à 2,3% pendant le mois sous revue (2,4% en novembre 2018). Chez les jeunes (15-24 ans), il est resté stable à 2,3%, alors que chez les seniors (50-64 ans) il s'est détérioré de 10 points de base (pb) à 2,2%, indique le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) lundi dans son pointage mensuel.

L'ensemble des demandeurs d'emploi est ressorti à près de 182'500 personnes, soit 3,4% de plus qu'en octobre mais 4,1% de moins qu'en novembre 2018.

Le nombre de chômeurs de longue durée est resté quasiment stable sur un mois à un peu plus de 13'000, et a clairement régressé (-16,0%) par rapport à la même période un an plus tôt. (ats/nxp)