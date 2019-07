Public Eye et Médecins du Monde ont déposé une opposition contre l'un des brevets du Kymriah auprès de l'Office européen des brevets à Munich (D). Cette thérapie génique de Novartis contre les cancers du sang spécifiques et rares coûte 370'000 francs par injection.

Le Kymriah n'est pas un médicament, mais une prestation médicale, relèvent Public Eye et Médecins du Monde dans un communiqué. Celle-ci n'a pas été inventée par Novartis et son développement repose essentiellement sur des recherches et des financements publics, affirment les deux organisations. Par la délivrance d'un brevet, le procédé est ainsi privatisé.

Un prix jugé excessif

Par ailleurs, le Kymriah «repose sur une technologie déjà connue», poursuivent les deux ONG. Comme la commercialisation d'un traitement n'est pas liée au brevet, sa révocation n'aurait aucune influence négative sur la disponibilité de la thérapie, assure Public Eye.

Pour Médecins du Monde, le prix du Kymriah ne reflète ni les coûts de production, ni les investissements en recherche et développement. mais plutôt «les objectifs financiers des entreprises». Les brevets sur ces médicaments «empêchent toute concurrence» et permettent aux firmes d'exiger des prix «exorbitants».

La procédure, qui consiste à reprogrammer génétiquement des lymphocytes T (globules blancs) du malade afin qu'ils reconnaissent et attaquent les cellules cancéreuses, est approuvée par Swissmedic depuis octobre 2018. Selon des experts, une centaine de personnes en Suisse pourraient en profiter, note Public Eye. (ats/nxp)