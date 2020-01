Le développeur de destinations de vacances Orascom Development Holding (DH) a annoncé vendredi la mort soudaine de son directeur général, Khaled Bichara.

Le groupe uranais évoque un «accident», sans plus de précision, et présente au nom de sa direction, de son conseil d'administration et des collaborateurs ses condoléances à la famille.

Khaled Bichara, né en 1971 et de nationalité égyptienne, avait pris la direction générale d'Orascom DH début 2016, dans le cadre d'un contrat de conseil avec Accelero Capital, une société qu'il dirigeait et qu'il avait cofondée. L'accord visait alors à ramener la société sur la voie de la rentabilité.

Il avait auparavant dirigé les opérateurs de télécommunication Orascom Telecom et Wind Telecom notamment, détenait des mandats d'administrateur auprès d'Orascom Construction et d'Orascom Development Egypt, notamment.

Perte nette réduite

Orascom DH, contrôlé par le milliardaire égyptien Samih Sawiris et connu en Suisse pour son gigantesque complexe touristique à Andermatt, semblait en bonne voie, au terme des neuf premiers mois de 2019, pour franchir à plus ou moins brève échéance l'équilibre financier. La perte nette avait été divisée par près de quatre en comparaison annuelle, à moins de 8 millions de francs.

Le groupe développe et exploite également des infrastructures touristiques en Égypte, aux Émirats arabes unis, à Oman, au Marco, au Monténégro ou encore en Grande-Bretagne. (ats/nxp)