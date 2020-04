Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard et Tudor quittent la foire horlogère et joaillière Baselworld pour créer un nouveau salon horloger à Genève, qui se tiendra en même temps que Watches & Wonders, début avril 2021, indiquent mardi les marques dans un communiqué conjoint.

Le groupe MCH, propriétaire de Baselworld, s'est déclaré surpris du retrait de ces exposants et décidera ces prochaines semaines de l'avenir de la manifestation.

Ce départ fait suite à plusieurs décisions non concertées et unilatérales prises par la direction de Baselworld, dont le report de la Foire en janvier 2021, ainsi que son impossibilité à répondre aux attentes et aux besoins des marques, expliquent ces dernières.

Nouveau salon

Le nouveau salon, se tiendra à Palexpo comme Watches & Wonders, salon organisé par la Fondation de la haute horlogerie et qui regroupe essentiellement les marques horlogères du groupe Richemont telles que Cartier, IWC et Piaget.

D'autres marques pourront être intégrées, selon des modalités qui restent à définir. La nouvelle manifestation s'dressera en priorités aux détaillants, à la presse et aux clients très importants.

Se déclarant surpris de la décision de retrait de ces horlogers, MCH affirme pour sa part que la décision d'organiser en janvier 2021 la prochaine édition avait été prise de commun accord avec les exposants les plus importants, dont Rolex, précise un communiqué. Ces marques n'avaient jamais évoqué leur volonté de quitter la foire rhénane.

«Le groupe MCH doit en conclure que ces plans avaient été planifiés depuis bien longtemps» et que les discussions sur le remboursement des frais liés à l'annulation de Baselworld 2020 ne sont qu'un prétexte, affirme l'entreprise qui décidera au cours des prochaines semaines de l'avenir de Baselworld. (ats/nxp)