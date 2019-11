Le sondage mensuel du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) zurichois trahit un accès de pessimisme en octobre des entreprises helvétiques, tout particulièrement dans l'industrie de transformation. La relative stabilité de l'indicateur de la situation des affaires durant l'été a laissé place en automne à un regain marqué d'inquiétudes pour les responsables d'entreprises interrogés.

Si l'industrie de transformation ressent depuis près d'un an déjà les symptômes d'un accès de déprime, cette dernière contamine désormais également dans des mesures hétérogènes le commerce de détail et de gros, le bâtiment ou encore l'hôtellerie. Prestataires de services financiers et d'assurances constituent les deux uniques secteurs à faire état d'une nette embellie, énumère le rapport publié mercredi. (ats/nxp)