Le président russe Vladimir Poutine a annoncé vendredi s'être entendu avec l'Arabie saoudite pour prolonger leur accord sur une baisse de production pétrolière afin de soutenir les cours.

«Pendant quelle période? On va y réfléchir. Pour six ou neuf mois. Il est possible que cela soit jusqu'à neuf mois», a-t-il déclaré aux journalistes, en marge du sommet du G20 à Osaka, au Japon. Cela devrait être officialisé mardi à Vienne, à l'occasion d'une réunion entre les ministres des quatorze membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

L'OPEP et ses alliés, qui pompent la moitié du pétrole du globe, avaient décidé en décembre d'abaisser leur offre cumulée de 1,2 million de barils par jour (mbj). La stratégie a été payante, puisque le prix du baril s'est envolé d'environ 30% au premier trimestre, avant de se modérer.

Arrivé samedi soir à Vienne, où se trouve le siège de l'OPEP, le ministre saoudien de l'énergie, Khaled al-Falih, a indiqué que sa «préférence» allait à une reconduction de la limitation de l'offre pour une durée de neuf mois, et dans les mêmes volumes. (ats/nxp)