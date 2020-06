Le conseil d'administration du Groupe Raiffeisen a adopté une stratégie pour les années 2021-2025. La banque veut se rapprocher de ses clients et davantage innover. Pour ce faire, elle entend investir 550 millions de francs.

La nouvelle stratégie devrait permettre de générer des gains d'efficience et des revenus supplémentaires de 500 millions de francs par an à partir de 2025, a indiqué la banque dans un communiqué samedi.

Tout en conservant son modèle d'affaires décentralisé, la banque entend continuer d'augmenter ses parts de marché dans tous les domaines d'activité. Elle va également renforcer ses liens avec ses sociétaires, notamment par le biais de canaux digitaux, écrit la banque.

Solutions simples

Le groupe veut consolider ses relations clients existantes et augmenter son attrait vis-à-vis de nouveaux clients en développant les domaines d'activité suivants: propriété privée du logement, clientèle entreprises, patrimoine et prévoyance privée. En outre, la standardisation et la numérisation des processus sont prévues pour gagner en efficacité.

Dans le domaine du placement et de la prévoyance, Raiffeisen vise davantage les clients disposant d'un petit à moyen patrimoine. Elle entend leur proposer des solutions simples. (ATS/nxp)