Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé lundi le déblocage de 368,4 millions de dollars d'une ligne de crédit d'urgence pour que Kinshasa puisse répondre «à ses besoins urgents en matière de balance des paiements», explique un communiqué de l'institution.

La directrice du Fonds a également approuvé la mise en place d'un programme qui autorise les équipes du FMI à aider les autorités à mettre en oeuvre leur politique, précise le communiqué.

Le Fonds note que «l'environnement économique reste difficile et vulnérable aux chocs», soulignant que la croissance devrait fortement décélérer en 2019 à seulement 4,5% contre 5,8% en 2018.

Problème budgétaire

La RDC se trouve dans une position financière difficile explique le FMI en raison d'une baisse du prix des matières premières, de nouvelles dépenses ainsi qu'un contrôle des dépenses plus laxistes pendant la période de transition politique.

Tout ceci «a mené à une situation budgétaire moins bonne en grande partie financée par la banque centrale» et «dans ce contexte, les réserves internationales sont tombées à des niveaux critiques ce qui a créé des besoins urgents en matière de balance des paiements», note l'institution. L'assistance des équipes du FMI est prévue jusqu'en mai 2020.

Ce programme «doit permettre aux autorités d'avoir plus de temps pour identifier, classer par ordre de priorité et mettre en oeuvre des réformes destinées à augmenter les revenus, combattre la corruption et améliorer la gouvernance», souligne encore le communiqué. Ce programme n'est assorti d'aucune aide financière, précise le Fonds.

(afp/nxp)