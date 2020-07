Le commerce en ligne a poursuivi son essor en Suisse en 2019. Au total, près de 10 milliards de francs ont été dépensés, un montant en hausse de 8,2% sur un an. L'exercice 2020 promet de battre des records, le coronavirus ayant encouragé beaucoup de consommateurs à se tourner vers la vente en ligne, selon une étude de la Haute école du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) et de Datatrans.

Quant au commerce de détail dans son ensemble, y compris les magasins stationnaires, il n'a que grapillé 0,3% l'année dernière.

Croissance de l'ordre de 22 à 30%

L'e-commerce a bénéficié des mesures mises en oeuvre pour lutter contre la pandémie, de sorte que son taux de croissance devrait être multiplié par deux, voire trois par rapport à l'année dernière. «Nous prévoyons une croissance de l'ordre de 22 à 30%» en 2020, a indiqué Ralf Wölfe, professeur et responsable de l'étude.

Certes, la période de confinement a également été synonyme de performances médiocres pour de nombreux fournisseurs en ligne mais la crise a permis malgré tout de déclencher «un élan de confiance» par ce biais. Par conséquent, cela a permis «d'accélérer durablement le passage au canal numérique».

Les entreprises sont optimistes quant à la croissance de leurs ventes réalisées sur la Toile. D'ici 2025, deux tiers d'entre elles s'attendent à une progression de 50% de leur chiffre d'affaires via ce segment.

On achète plutôt en Suisse

Parmi les grandes tendances de l'exercice 2019, les fournisseurs étrangers ont enregistré une croissance inférieure à celle des fournisseurs suisses. Contrairement à d'autres pays, la part de marché des sociétés étrangères reste limitée même si dans certains secteurs, de grands fournisseurs, comme Zalando dans la mode, ont réussi à s'imposer.

En outre, les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important pour la vente en ligne, les plateformes ajoutant boutons de commande et nouvelles fonctions de paiement, les commerçants utilisant de plus en plus Whatsapp.

Une autre tendance est la distribution directe par les marques connues, les auteurs de l'étude attendant ici une augmentation «massive» de ses parts de marché.

L'étude est basée sur les données de 35 fournisseurs de biens de consommation et de services générant un volume de plus de 6 milliards de francs. (ats/Le Matin)