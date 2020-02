L'industrie suisse du textile et de l'habillement a subi l'année dernière une baisse des exportations de 6,6% dans le premier secteur et de 3,0% pour le second, a indiqué jeudi la fédération Swiss Textiles.

Les principales destinations des ventes internationales restent les pays voisins de la Confédération, ainsi que le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la Chine, a précisé la faîtière dans un communiqué.

En matière d'importations, la Chine a détrôné pour la première fois l'Italie de sa deuxième place en tant que fournisseur de textiles. Les ventes de l'Empire du Milieu à la Suisse se sont élevées à 239 millions de francs. (ats/nxp)